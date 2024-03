Historiadora francesa lança livro sobre humor de protesto publicado durante ditadura no Brasil

"Então, para mim, esse acervo privado de desenhos censurados foi algo super interessante para perceber as motivações da censura, a lógica sensorial, porque também tem uma certa materialidade nesses desenhos. Eles são riscados, têm cruzes vermelhas, dá para ver a marca física e gráfica da censura nesses desenhos", explica.

"Esse acervo foi muito importante, mas também trabalhei muitos arquivos públicos da imprensa independente brasileira. Fiquei lendo páginas e páginas de jornais, de revistas, para reproduzir o conteúdo gráfico de várias fontes, de várias origens e o acervo do Nani é um desses acervos sobre os quais eu trabalhei", detalha.

Longa escola de tradição gráfica

"O que eu tentei mostrar nesse livro é que a ação gráfica e política dos cartunistas durante a ditadura vem de uma longa escola de tradição gráfica, tanto no Brasil como na França. Que até que se cruzam, circulam e se misturam", diz Mélainie Toulhoat. "Essas influências, esses modelos transatlânticos, eles também tiveram um impacto nessa produção gráfica", sublinha.

"Eu também tentei mostrar na minha tese e no livro que não foi só o Pasquim que contribuiu com esse humor de protesto. O Pasquim foi um deles, um desses jornais, mas houve muitos outros. O Pasquim ficou mais famoso, digamos, o mais conhecido, mas eu tentei mostrar também uma diversidade tanto temática quanto geográfica, e de classe social, mas também de gênero [no humor gráfico da época]", explica a autora.

Muito além da Zona Sul do Rio de Janeiro

"Era preciso mostrar que a imprensa independente não era só uma, não era só um modelo, esse Pasquim da zona Sul do Rio de Janeiro, homens brancos de uma classe elitista. E sim, eu tentei mostrar que era muito mais diverso do que do que isso também em termos de temática, em termos de relação com as autoridades, com o proibido, com o autorizado", explica.