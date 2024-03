Israel afirma ter 'eliminado' mais um líder do Hezbollah em ataque ao Líbano

O exército israelense afirmou neste domingo (31) ter "eliminado" um líder do Hezbollah em um ataque no sul do Líbano, dois dias depois de ter matado outro líder deste poderoso movimento armado libanês em um ataque na mesma região.

Há quase seis meses, a violência diária na fronteira israelo-libanesa opõe o exército israelense ao Hezbollah, que declara apoiar o movimento islâmico palestino Hamas em sua guerra contra Israel na Faixa de Gaza.

O Hezbollah pró-iraniano, que possui um arsenal de foguetes e mísseis de precisão, tem como alvo posições militares israelenses e localidades perto da fronteira, ao que Israel responde com bombardeios em território libanês, principalmente no sul, incluindo ataques direcionados contra líderes ??do Hezbollah e do Hamas.