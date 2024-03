Papa Francisco preside celebrações de Páscoa e insiste por cessar-fogo em Gaza

A celebração foi retransmitida para o mundo inteiro, aos cerca de 1,3 bilhão de católicos.

Na Sexta Feira Santa, o pontífice, de 87 anos, cancelou de última hora a presença nas celebrações da Via Sacra - uma decisão tomada para preservar a sua saúde para o fim de semana carregado de atividades, informou o Vaticano.

Na noite deste sábado (30), ele participou da vigília pascal durante mais de duas horas e pronunciou a homilia sem dificuldades. Ele se manifestou contra as "pedras da morte", "os muros do egoísmo e da indiferença" e "todas as aspirações de paz destruídas pela crueldade do ódio e pela ferocidade da guerra".

Ritmo intenso desafio a saúde do papa

O cancelamento de sexta-feira - que ocorreu instantes antes do início da cerimônia, forçando os organizadores a remover às pressas a cadeira papal - e a comunicação concisa do Vaticano reacenderam os questionamentos sobre a saúde debilitada de Jorge Bergoglio. Pilar central do calendário católico, a Semana Santa, que envolve várias celebrações que culminam na Páscoa, representa uma maratona para o papa argentino, preso a uma cadeira de rodas nos últimos dois anos.

Recentemente, Francisco tem aparentado cansaço e foi forçado, em várias ocasiões, a delegar a leitura de seus discursos, alegando bronquite. No final de fevereiro, ele foi submetido a exames em um hospital de Roma.