Romênia e Bulgária ingressam no espaço Schengen europeu, mas com restrições

Agentes também estarão presentes para orientar os passageiros e identificar aqueles que aproveitariam para sair ilegalmente da Romênia.

Longas filas nas estradas

Já nas estradas, os controles serão mantidos por enquanto - o que causou revolta de trabalhadores nos transportes rodoviários. A espera dura "de 8 a 16 horas" na fronteira com a Hungria, e "de 20 a 30 horas com a Bulgária, com picos de três dias" em ambos os casos, lamentou, em um comunicado de imprensa, um dos principais sindicatos romenos do setor.

A entidade também adverte que essas paradas geram "prejuízos financeiros gigantescos". "Esperamos 13 anos. Estamos exaustos", declarou o secretário-geral Radu Dinescu.

Trabalhadores transfronteiriços que passam de carro pelas fronteiras também não se conformam. "3% das mercadorias búlgaras são transportadas por via aérea e marítima, e os restantes 97% circulam por terra", comparou Vassil Velev, presidente da organização BICA (Associação do Capital Industrial Búlgaro).

"Estamos, portanto, 3% em Schengen e não sabemos quando seremos autorizados a aderir completamente", lamentou.