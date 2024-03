'Rua do Dr. Sócrates': conheça outros brasileiros homenageados em locais na França

Para Pelé, a França deu o apelido de rei, o título de atleta do século... e um estádio. Anteriormente conhecido como Boutroux, o Estádio Pelé fica no 13° distrito de Paris, bairro popular da capital francesa. O espaço recebe os jogos do Paris 13 Atletico, equipe fundada em 1968 e que disputa divisões de acesso do futebol francês.

O estádio foi rebatizado em março do ano passado em tributo ao rei do futebol, que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos.

A iniciativa inaugura mais um capítulo da história de Pelé com a França. Em 2014, em entrevista à RFI, o jogador afirmou que o país lhe deu muitos louros, e listou as homenagens recebidas em solo francês, incluindo o título de majestade do futebol: "Primeiro, foi o apelido de Rei Pelé. Passado algum tempo, veio o 'Atleta do Século'", ele contou.

Complexo esportivo Sonny Anderson

Juninho Pernambucano não foi o único brasileiro que marcou seu nome na história do Lyon. Entre outros brazucas, o atacante Sonny Anderson, que vestiu a camisa do clube francês entre 1999 e 2003, também fez seu nome por lá.