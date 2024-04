Alemanha legaliza maconha recreativa: veja as diferenças entre países europeus que autorizam o uso

O mesmo acontece com as famosas cafeterias holandesas. Ao contrário do que se possa pensar, só é permitida a venda de cannabis no varejo, mas sua produção e distribuição são ilegais.

Por último, em todo o resto da União Europeia, a posse de maconha para uso recreativo continua proibida. No entanto, as sanções aplicadas variam muito: desde uma multa de € 280 (cerca de R$ 1515) na Letônia até um máximo de oito anos de prisão em Chipre. Obviamente, estas são sentenças ajustáveis e teóricas.

Uruguai, o primeiro do mundo

O correspondente da agência de notícias AFP, Olivier Thibault, lembra que o Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a produção, a distribuição e o consumo de maconha ainda em 2013.

Por lá, há três maneiras de ter acesso à droga: cultivando-a em casa para consumo pessoal, se associando a um clube ou comprando a erva em uma farmácia.

Luta contra o tráfico

Os juízes terão que reabrir 200 mil processos devido à anistia prevista na nova lei. Um dos objetivos do governo alemão é regular melhor o consumo de drogas, mas a intenção também é combater o tráfico e o crime organizado. E neste último ponto, as experiências em outras partes do mundo são inconclusivas, como explica o especialista em criminalidade internacional, Michel Gandilhon, membro do conselho de orientação científica do Observatório de Crimes Internacionais e autor do livro 'Drogaria, Drogas Ilícitas e Tráfico de França'.