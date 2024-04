Concessão de diplomas falsos a políticos do 1º escalão é maior escândalo do sistema educacional da Polônia

Na Polônia, um escândalo envolvendo diplomas falsos emitidos por uma universidade para os principais políticos do país já é considerado o maior escândalo da história do sistema educacional nacional do país.

Martin Chabal, correspondente da RFI em Varsóvia

A universidade privada Collegium Humanum, na Polônia, oferece cursos que correspondem ao MBA (Master of Business Administration), um diploma para treinamento em gestão de negócios. Os diplomas foram concedidos em condições duvidosas, principalmente a políticos do partido populista Lei e Justiça (Pis), que esteve no governo nos últimos oito anos. Mas os documentos também foram entregues a membros da nova coalizão governamental.