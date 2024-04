Número de migrantes que cruzam ilegalmente o Canal da Mancha aumentou em 41% no início do ano

O número de pessoas que cruzaram ilegalmente o Canal da Mancha a bordo de pequenas embarcações desde o início do ano aumentou 41,7% em relação a 2023, atingindo um nível recorde, segundo um balanço do governo britânico. As travessias são perigosas e sete pessoas morreram desde o começo do ano.

No primeiro trimestre de 2024, 5.373 pessoas fizeram a travessia ilegalmente, quase 1.500 a mais que no mesmo período de 2023. Só no mês de março deste ano, o número subiu para 3.118, com um aumento observado nos últimos dias.

Só no domingo (31), 442 pessoas chegaram à costa inglesa a bordo de nove botes infláveis ??e muitas vezes sobrecarregados, e 349 foram contabilizadas no dia anterior.