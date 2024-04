Pressões internas em Israel indicam que Netanyahu pode enfrentar maior crise política desde sua posse

Como primeira medida, a Corte ordenou o fim do repasse de recursos financeiros a todas as yeshivót, escolas de estudo da torá (o livro sagrado dos judeus), cujos alunos não se alistem no exército. O fim do repasse se inicia já nesta segunda-feira (1°). Os jovens judeus ultraortodoxos em idade de serviço militar também não têm mais qualquer cobertura legal e devem ser recrutados pelo exército.

Segundo a lei atual, os judeus ultraortodoxos, cerca de 13,5% da população, estão isentos do serviço militar a partir dos 26 anos. Ou seja, eles permanecem estudando em yeshivót entre os 18 anos - quando deveriam iniciar o serviço militar - até alcançarem a idade de isenção.

A coalizão liderada por Netanyahu passa a correr riscos. Das 120 cadeiras do Knesset, o parlamento israelense, o governo se sustenta graças às 64 cadeiras dos partidos que apoiam o primeiro-ministro.

Dois partidos ultraortodoxos estão na coalizão: o Shas, que tem 11 cadeiras, e o Judaísmo Unidos da Torá, com sete. Até agora, eles ainda não tomaram qualquer decisão sobre abandonar o governo, mas esta é a maior crise política enfrentada pela coalizão desde a posse, no final de 2022.

Se os dois partidos optarem por romper a aliança com Netanyahu como forma de protesto contra a suprema corte, o governo vai perder a maioria mínima exigida de 61 cadeiras no parlamento, abrindo caminho para novas eleições.

