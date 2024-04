Ruanda: 30 anos após genocídio dos tutsis, valas comuns ainda são descobertas em Ngoma

"Como os corpos foram encontrados aqui? Quando a filha quis construir uma cerca depois de construir uma casa em 2007. E enquanto cavavam, onde poderiam colocar as fundações, os pedreiros encontraram os corpos", relata Siboyintore.

"Mil corpos debaixo da casa"

Primeiro cerca de quarenta, depois dezenas de outros foram encontrados embaixo da cozinha ou dos banheiros da construção. A casa foi finalmente destruída. De acordo com a associação de Ibuka, havia mil corpos embaixo da casa.

Durante 30 anos, os proprietários do terreno não disseram nada. "Ah, nós nos perguntamos muitas coisas. Será que vivemos com pessoas que continuam assim? Após 30 anos, as pessoas não querem mudar? As pessoas ainda têm essa ideia de sempre ameaçar, sempre colocar os sobreviventes em perigo, com raiva", acrescenta o representante da associação.

Apesar do questionamento, não existem ainda respostas. De acordo com as Nações Unidas, mais de um milhão de pessoas - a maioria tutsis, mas também alguns hutus (mais numeroso dos três grupos étnicos presentes em Ruanda e no Burundi) e outros então oponentes ao genocídio - foram sistematicamente mortas em Ruanda, em menos de três meses.

Os ossos e as roupas das vítimas são armazenados em um prédio administrativo próximo ao local do massacre. Homens jovens os lavam em bacias. A ruandesa Consolée Mukamana então os coloca cuidadosamente em grandes lonas no chão de cimento. Em 1994, ela tinha 14 anos; hoje tem 44. Como mãe de cinco filhos, ela acha difícil dizer o que aconteceu com os avós deles. Trinta anos depois, ela continua procurando vestígios de sua mãe.