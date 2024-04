Saiba como atletas francesas dos JO estudam cada fase do ciclo menstrual para gerar 'desempenho'

A esquiadora Clara Direz, ex-participante do "Empow'her", observa que seus treinadores, em sua maioria homens, "têm vergonha de falar sobre ciclos menstruais e não demonstram muito interesse ou envolvimento".

"É importante conscientizar os atletas, mas antes de tudo precisamos conscientizar os técnicos", diz Caroline Jouisse, que insiste que o assunto é "tabu" em seu esporte.

Com a aproximação dos Jogos Olímpicos, as federações estão se interessando mais pelo assunto: a federação de ciclismo participou recentemente de um estudo que mostra que seus atletas têm um desempenho melhor, em média, no meio do ciclo mesntrual.

"Antes, era preciso que houvesse desconforto e que o atleta pedisse tratamento. Agora, estamos no processo de fornecer apoio sistemático", ressalta Carole Maître, da Insep.

Ciente do aspecto "elitista" do programa "Empow'her", reservado aos atletas de alto nível, Juliana Antero está criando um "kit científico" para apoiar também as esportistas amadoras.

(Com AFP)