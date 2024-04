"Estamos horrorizados", diz vice-presidente da ONG Médicos do Mundo sobre morte de trabalhadores humanitários em Gaza

Líderes e ONGs internacionais expressam sua indignação nesta terça-feira (2) com a morte de sete trabalhadores humanitários em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza. Em entrevista à RFI, o vice-presidente da organização Médicos do Mundo, Jean-François Corty, se disse horrorizado com a notícia.

"Esses voluntários foram mortos em ação, tentando salvar vidas", lamenta Corty. De fato, segundo as primeiras informações divulgadas pelas agências internacionais, os trabalhadores humanitários foram mortos em dois veículos da ONG americana World Central Kitchen (WCK), que participa de operações de distribuição de mantimentos na Faixa de Gaza. O comboio foi atingido ao deixar um armazém de comida na cidade de Deir al-Balah, no centro do enclave.

O vice-presidente da Médicos do Mundo ressalta que a WCK atua em coordenação com as forças israelenses na Faixa de Gaza. "Esses trabalhadores humanitários deveriam ter garantias de segurança, mas vimos que elas não foram respeitadas", sublinha.