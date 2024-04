Humano é infectado com gripe aviária a partir de gado leiteiro nos EUA

Fornecimento de leite seguro

De acordo com as autoridades do Texas, a infecção do gado não representa um problema para a comercialização do leite porque as fábricas de lacticínios são obrigadas a destruir o leite das vacas doentes. A pasteurização também mata o vírus. Os especialistas ainda garantiram que estavam ajudando as fazendas de gado leiteiro afetadas a limitar a exposição dos seus funcionários e a monitorar e testar aqueles que tiveram contato com animais infectados.

No dia 20 de março, o estado de Minnesota havia alertado sobre a descoberta de casos de gripe aviária entre cabritos.

Em fevereiro de 2023, um menino de nove anos morreu do vírus no Camboja, somando-se às três mortes ocorridas no mesmo ano. Contudo, a gripe aviária que se espalha na Europa e na América do Norte cause infecções normalmente leves, explica Louise Moncla.

A gripe aviária já matou dezenas de milhares de mamíferos marinhos desde que se espalhou pela América do Sul, de acordo com o Comitê Científico de Investigação Antártica. As populações de aves marinhas estão sofrendo "declínios generalizados e extensos", de acordo com uma avaliação de impacto recente.

A doença também atingiu duramente as fazendas europeias, o que levou as autoridades francesas a elevarem o nível de risco para o "máximo" em dezembro. Na República Tcheca, as autoridades relataram em fevereiro que haviam abatido 140.000 aves, só em 2024.