Morre aluno de 12 anos baleado em ataque a escola na Finlândia

"Hoje, depois das 9h, ocorreu um incidente de tiroteio em uma escola, no qual um aluno da sexta série morreu", disse Ilkka Koskimaki, chefe do departamento de polícia de Uusimaa Oriental, em uma coletiva de imprensa, acrescentando que outras duas pessoas ficaram "gravemente feridas".

Uma investigação foi aberta por assassinato e tentativa de assassinato. As forças de segurança também informaram que o suspeito ainda estava armado no momento em que foi detido e se comportou de "maneira calma". A motivação do crime ainda é desconhecida.

A escola Viertola, em Vantaa, a quarta maior cidade da Finlândia, tem cerca de 800 alunos, com idades entre 7 e 15 anos, e 90 funcionários. Uma testemunha disse ao jornal local Iltalehti que os tiros ecoaram pelo pátio da escola.

"A princípio, não entendi que se tratava de uma arma. Então, um grito terrível pôde ser ouvido e as crianças correram pelo pátio", disse a testemunha.

Equipes policiais permaneceram na região do tiroteio e orientaram que moradores nas proximidades evitem sair de casa.

Uma unidade de crise foi criada reunindo funcionários da escola e da prefeitura. Através do X (antigo Twitter), o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, descreveu o tiroteio chocante. "Meus pensamentos estão com as vítimas, seus entes queridos e todos os alunos e equipe docente", escreveu.