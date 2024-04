Peru: presidente dá posse a seis novos ministros após escândalo "Rolexgate"

A troca dos ministros acontece em meio ao escândalo dos relógios Rolex e à investigação por enriquecimento ilícito da presidente Dina Boluarte, e apenas dois dias após o pedido de um voto de confiança ao Congresso.

A reestruturação de um terço da equipe ministerial é resultado de uma negociação entre o Executivo e as bancadas de direita que controlam o Parlamento peruano para garantir um voto de confiança.

As novas ministras do Comércio Exterior e da Mulher pertencem aos partidos de direita Avança País e Somos Peru, com representação no Congresso. E ministros próximos do fujimorismo, um grupo-chave da direita parlamentar, foram confirmados, como o chanceler e o ministro de Minas e Energia, assim como o ministro da Saúde, que é um líder do partido de direita Aliança para o Progresso. O restante do gabinete também está ligado a setores conservadores.

Com esta distribuição de ministérios é dado como certo que o gabinete chefiado pelo primeiro-ministro Gustavo Adrianzén, nomeado há um mês para o cargo, obterá o voto de confiança do Congresso. Porém, isso não acabará com a crise política que ameaça um governo com apenas 8% de aprovação.

Relógios não foram encontrados

Após buscas à casa e ao gabinete presidencial, onde não foram encontrados relógios da marca Rolex, o Ministério Público ordenou que Boluarte apresentasse os artigos de luxo. "A Presidente da República foi formalmente convocada para expor os relógios Rolex e prestar depoimento na sexta-feira (5)", afirmou o Ministério Público em comunicado publicado domingo (31) no X.