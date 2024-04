Romance de estreia de Rita Carelli, 'Terrapreta' é recebido com elogios pela crítica francesa

Rita Carelli não veio a França para participar do lançamento de "Terre Noire", mas conversou com a RFI pelo telefone. Ela ficou surpresa com a recepção francesa positiva de seu primeiro romance.

RFI: Você fala francês, já morou em Paris e seu pai, Vincent Carelli, tem origem francesa. O que está achando dessa recepção literária do livro aqui na França?

Rita Carelli: Eu estou muito contente. Acho que a França e o Brasil são países que têm um namoro, uma relação de curiosidade mútua. Mesmo assim, eu estou surpresa com a recepção de "Terra Preta" na França e muito entusiasmada porque a França realmente é um país de leitores. As pessoas leem, os jornalistas leem os livros, as pessoas publicam críticas e isso para quem escreve é profundamente gratificante.

A crítica francesa ressalta que o livro mistura antropologia, ecologia e ficção. O romance é escrito na primeira pessoa, levando o leitor a pensar que ele contém dados autobiográficos. É um livro autobiográfico?

Ele tem traços em comum com a minha vida, né? Eu de fato convivi com muitos povos indígenas, principalmente a partir do trabalho dos meus pais. A minha mãe era antropóloga e o meu pai é indigenista. Mas ele é um tanto ficcional também. Ele tem um ponto de partida bastante autobiográfico, que é a morte da mãe. Eu de fato perdi minha mãe aos 14 anos. É um ponto de transformação dessa personagem que vai se abrir a outros mundos, a outras formas de viver. Mas depois o romance toma o seu rumo. As relações que a Ana vai ter com os seus amigos indígenas dentro da comunidade é realmente uma via ficcional.