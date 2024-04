Reportagens da imprensa francesa revelam que o tráfico de armas de guerra está em alta na Europa. Na França, essas armas têm sido utilizadas em acertos de contas mortais nos últimos meses.

Em 2023, a França teve 105 tiroteios realizados com armas variadas, como os fuzis M16 e SIG 550, pistolas automáticas Uzi e rifles de assalto do modelo Kalashnikov, mais conhecidos pela sigla AK-47. A cidade de Nîmes, no sul do país, é apontada como uma das mais perigosas na atualidade.

Segundo reportagem do canal da televisão pública France 2, um número considerável de armas desse tipo encontradas na França vem da Suíça, país que tem uma legislação mais flexível, onde fabricantes e vendedores são frequentemente vítimas de roubo.