Voto em branco e disputa por Wisconsin marcam nova rodada das primárias americanas em quatro estados

O presidente americano, Joe Biden, e seu rival Donald Trump serão testados nas urnas em mais uma rodada das eleições primárias americanas nesta terça-feira (2). A votação será realizada em Wisconsin, Nova York, Connecticut e Rhode Island tanto para republicanos, quanto para democratas.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

Com os candidatos de cada partido praticamente definidos, as primárias americanas se tornaram uma espécie de termômetro do humor do eleitorado diante da repetição da disputa de 2020. Biden e Trump são os únicos candidatos importantes que permanecem nas cédulas, mas eles não são as únicas opções de voto dos eleitores.