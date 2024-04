Celebrado no cenário mundial do jazz contemporâneo, Amaro Freitas lança disco Y'Y na Europa

Um momento "maravilhoso". Assim o pianista pernambucano Amaro Freitas resume a atual fase na carreira, marcada pelo lançamento de seu quarto álbum, Y'Y, uma criação inspirada em suas aventuras pela Amazônia. O disco, lançado no começo de março nos Estados Unidos, é apresentado na Europa em uma turnê de ritmo alucinante. Do início em Milão, em 21 de março, até o final, na portuguesa Ovar, em 20 de abril, serão 16 cidades e cinco países.

A carreira europeia vem se consolidando desde 2017, com a maior frequência de concertos pelos palcos da França e de outros países. "De lá para cá, a gente vem entendendo um pouco mais a conexão com esse continente, com as pessoas, e é um lugar totalmente diferente do Brasil. O que eu percebo é que as pessoas se sentem abertas, se sentem à vontade para querer trocar através da música, que a música pode ser um ponto de conexão espiritual", afirma.

Amaro Freitas tem recebido elogios em artigos da crítica especializada em jornais como o americano The New York Times, o britânico The Guardian e o francês Libération. Ele é celebrado como um artista em ascensão que faz uma fusão do jazz com suas raízes musicais e influências diversas que vão do frevo da sua terra natal ao maracatu, baião e ciranda, além de ritmos afro-brasileiros.