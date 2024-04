Coreia do Norte testa novo míssil hipersônico de combustível sólido de médio a longo alcance

O veto levou à dissolução do sistema de monitorização de sanções da ONU contra Pyongyang e seu programa nuclear, em meio a uma investigação sobre alegadas transferências de armas entre Moscou e Pyongyang.

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, as autoridades sul-coreanas apreenderam no sábado nas águas da costa sul do país um cargueiro de 3.000 toneladas conhecido como DEYI, e que não estava registado em nenhum país.

O navio foi apreendido enquanto "estava a caminho da Rússia vindo do Norte através da China", acrescentou a agência, citando fontes de segurança.

"Nosso governo está conduzindo uma investigação, baseada em estreita cooperação com os Estados Unidos, sobre as supostas violações das resoluções do Conselho de Segurança sobre sanções por parte do navio", disse o ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul em um comunicado. "Como a investigação está em andamento, é difícil fornecer detalhes."

Treze pessoas estavam a bordo do navio, incluindo um capitão chinês e tripulantes indonésios, segundo a Yonhap.

(Com AFP)