As raras declarações de Maximilian Krah e Petr Bystron referentes a essa campanha de difamação contra eles, por causa de um suposto financiamento russo, vem sendo consideradas insuficientes. De acordo com a plataforma tcheca Denik N, as gravações de áudio confirmam que dinheiro de origem russa foi pago a Petr Bystron, atualmente membro do Bundestag.

Financiamento russo a partidos de extrema direita na Europa

Na semana passada, o governo de Praga impôs sanções contra os operadores do site Voice of Europe, acusados de promover os interesses de Moscou. Um oligarca pró-russo de origem ucraniana, Viktor Medvedchuk, está na mira. As investigações apontam para pagamentos a líderes de extrema direita em vários países europeus, incluindo Alemanha, França e Polônia.

Petr Bystron e Maximilian Krah já deram entrevistas ao site Voice of Europe no passado. Os dois homens são conhecidos por sua proximidade com Moscou, o que alguns membros da AfD consideram muito abrangente. Maximilian Krah comemorou seu 43º aniversário ao lado do oligarca Viktor Medvedchuk há três anos. O caso ocorreu no pior momento possível para o AfD, faltando dois meses para as eleições europeias.

Julgamento do escândalo que chocou sociedade alemã

Nove membros de um grupo armado, incluindo um aristocrata, um ex-deputado de extrema direita e um ex-oficial do exército de alto escalão, serão julgados na Alemanha a partir de 21 de maio por um golpe de Estado frustrado no final de 2022, que chocou o país. O julgamento é muito aguardado.