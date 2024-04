Exército de Israel aponta "erro de identificação" no ataque contra Ong humanitária em Gaza

O assassinato de Zahedi é considerado o ataque contra o alvo mais sênior do Irã desde que os Estados Unidos executaram o general Qassem Soleimani, em Bagdá, em janeiro de 2020. Soleimani dirigiu a Força Quds, da GRI, entre 1998 até sua morte e é considerado um dos principais responsáveis pela extensa rede de alianças iranianas estabelecidas com grupos armados e milícias por todo o Oriente Médio.

Veículos da imprensa síria e do Irã culpam Israel pela operação militar e prometem vingança. A RFI entrou em contato com o Exército de Israel, que preferiu não comentar o assunto. No entanto, a informação é de que as forças israelenses estão em estado de prontidão máxima diante da possibilidade de retaliações, seja pelo Irã diretamente, seja pelo seu aliado no Líbano, o Hezbollah.

O ataque ocorre na semana seguinte às declarações do ministro da Defesa Yoav Gallant, que disse que o país mudaria de postura, passando a atuar "no ataque e não apenas na defesa". Na mesma ocasião, Gallant afirmou que ações de Israel se estendem por múltiplas frentes e distâncias, incluindo "Beirute e Damasco". O ministro, no entanto, não deu mais detalhes.

A operação contra a embaixada aconteceu durante o período da tarde, o que é considerado incomum aos padrões israelenses na Síria. Isso poderia indicar uma mudança de Israel, mas não seria a única.

Na última quinta-feira (29), um ataque nas proximidades do Aeroporto Internacional de Aleppo, no norte da Síria, deixou 38 mortos, inclusive cinco membros do Hezbollah.

Israel não se manifestou sobre o episódio. Embora esteja em confronto aberto contra o Hezbollah, no Líbano, os israelenses não costumavam atingir alvos ou membros da milícia libanesa em território sírio. Pelo menos até agora.