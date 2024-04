Festival de Avignon 2024: conheça a programação do maior evento de artes cênicas do mundo

Depois do inglês no ano passado, a língua espanhola estará em destaque em 2024 [com 30% da programação e vários encenadores e criações latino-americanas]. Além de Angélica Liddell, o programa contará com a participação dos argentinos Mariano Pensotti, Lola Arias e Tiziano Cruz, do uruguaio Gabriel Calderon, do suíço-espanhol La Ribot [dança contemporânea] e da peruana Chela de Ferrari, que trabalha com artistas com deficiência visual. A cantora Silvia Pérez Cruz encerrará a programação do evento.

Radicalidade e força

Embora seja uma velha conhecida do festival, no sul da França, Angelica Liddell apresentará seu trabalho pela primeira vez na cena principal da Cour d'Honneur do Palácio dos Papas, com "El funeral de Bergman" [não recomendado para menores de 16 anos, pois algumas cenas podem "ofender o público"], um mergulho no mundo do cineasta sueco que imaginou e escreveu seu próprio funeral.

A diretora espanhola é conhecida por seus espetáculos perturbadores, como uma performance levada ao extremo em 2021, envolvendo sua automutilação no palco, na cena alternativa de Avignon.

Para Tiago Rodrigues, apresentar essa artista "com sua dramaturgia poderosa e radical" é "absolutamente urgente, em um momento em que assistimos a tantos ataques à liberdade de expressão e à liberdade artística. Significa também apoiar discursos artísticos e estéticos que nos podem abalar e perturbar, mas que consideramos essencial partilhar com o público".

Krzysztof Warlikowski, um dos mestres poloneses do palco europeu, retornará após dez anos de ausência com "Elizabeth Costello, Seven Lessons and Five Moral Tales", baseado na obra de J. M. Coetzee, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2003. Um espetáculo também será apresentado em linguagem de sinais ["Lacrima", de Caroline Guiela Nguyen, diretora do Théâtre National de Strasbourg].