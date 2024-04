Relação de pai e filho é tema de longa brasileiro premiado na França

Para Lucas Limeira, o momento também foi de adaptações. "Eu estava em Fortaleza, terminando a graduação em teatro. Foi um momento de muitas adaptações. Eu fazia uma faculdade muito voltada para o corpo, de estar em movimento. E aí teve essa primeira adaptação de estudar teatro através de uma tela, por videochamadas", relata. Ele acrescenta que a distância da família foi outro aspecto que marcou o artista.

"Acho que esse momento no Brasil foi bem difícil por causa do governo naquele momento, que era um governo que não estava dando a assistência necessária para a gente passar por essa situação. E artisticamente também foi um momento de reinvenção, porque tudo o que a gente estava fazendo artisticamente a gente teve que adaptar para as formas virtuais, para as redes sociais, para o YouTube. Então foi isso, um momento de muita tristeza e de muitas adaptações. A gente teve que se reinventar de muitas formas", diz o artista.

O diretor Guto Parente escreveu o roteiro pensando na relação com o próprio pai, explica Lucas Limeira. "Para o brasileiro, é uma situação muito similar, que muita identificação essa relação entre o David e o Geraldo. Em outros locais, como aqui, as relações são outras. Eu me identifiquei muito com o personagem, com a relação de pai e filho, e consegui construir muito a partir da minha própria vivência, sobre as diferentes formas de se encontrar o amor".