Centenas de pessoas continuam bloqueadas nos escombros após terremoto em Taiwan

Mais de 600 de pessoas seguem bloqueadas ou isoladas nesta quinta-feira (4) em Taiwan, após um violento terremeto de magnitude 7,4 que destruiu estradas e resultou em desabamentos de dezenas de prédios na ilha. Nove pessoas morreram e 1.064 ficaram feridas no tremor, segundo um novo balanço de vítimas divulgado pelas autoiridades.

Bombeiros afirmam ter localizado dezenas de pessoas presas em túneis na região de Hualien, perto do epicentro do terremoto, no leste do território. Nas redes sociais, um impressionante vídeo divulgado pelo centro de operações de resgate mostra seis mineiros sendo retirados de uma pedreira por meio de um helicóptero nesta área montanhosa da ilha.

Moradores de Hualien, a mais devastada pelo terremoto, passaram a noite alojados em barracas na rua, temendo novas réplicas do tremor. Centenas de pessoas se abrigaram em um hotel de luxo e em um centro de lazer perto do turístico Parque Nacional Taroko, após o bloqueio de estradas por deslizamentos de terra.