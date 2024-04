Em conversa com Nethanyahu, Biden diz que apoio dos EUA depende de ações para proteger civis em Gaza

"Preocupação" com Rafah

O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, também destacou a necessidade de adoção de medidas "imediatas" e "concretas" para proteger os trabalhadores humanitários e os civis palestinos em Gaza. Os episódios recentes aumentaram as preocupações com uma possível operação militar israelense em Rafah, no sul do território, perto da fronteira com o Egito, que está fechada.

Netanyahu repete que deseja iniciar uma ofensiva contra esta cidade, que considera o "último reduto" do Hamas e onde segundo a ONU estão aglomerados quase 1,5 milhão de palestinos deslocados pelos combates.

A guerra começou no dia 7 de outubro, após um ataque sem precedentes do Hamas em território israelense, quando 1.170 pessoas foram assassinadas, a maioria civis, segundo balanço da AFP baseado em dados oficiais. Israel afirma que mais de 250 pessoas foram sequestradas e 130 delas continuam em cativeiro em Gaza, incluindo 34 que as autoridades temem que foram mortas.

Nesta quinta-feira, o Exército israelense informou que prossegue com as operações no centro de Gaza e em Khan Yunis, no sul do território. Ao menos 62 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo o Hamas.

Situação humanitária se degrada

Após o ataque que matou sete de seus funcionários, a ONG World Central Kitchen, que distribuía refeições diariamente em Gaza, anunciou a suspensão de suas operações, o que aumentou o temor sobre a situação alimentar de quase 2,4 milhões de moradores.