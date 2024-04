Macron denuncia "manipulação de informação" diante de imbróglio após reunião entre França e Rússia

As tentativas de desestabilização da Rússia na França não são novas, mas se reforçaram desde que o governo francês concluiu um acordo bilateral de segurança com Kiev, no início deste ano. Moscou e Paris não realizavam um contato de alto nível desde outubro de 2022, com as relações sendo gravemente abaladas desde a invasão da Ucrânia. O governo russo viu a iniciativa francesa como uma oportunidade de suscitar dúvidas sobre uma mudança de posicionamento de Paris.

Lecornu lembrou, no entanto, que "a disponibilidade da França" dizia respeito a um "aumento de intercâmbio" com o governo russo na luta contra o terrorismo. O ministro da Defesa francês também indicou "não dispor de nenhuma informação que permita estabelecer uma relação entre esse atentado e a Ucrânia", como acusa a Rússia. Por isso, durante a conversa com Shoigu, teria pedido que Moscou "cesse toda a instrumentalização".

Visivelmente irritado com a resposta, o governo russo respondeu que a Ucrânia "não faz nada sem o aval de seus supervisores ocidentais". "Esperamos que, neste caso, os serviços secretos franceses não estejam por trás disso", reiterou o comunicado de Moscou, sugerindo uma participação da França no ataque de 22 de março reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

Macron reage: "é ridículo"

Nesta quinta-feira, ao participar da inauguração do centro aquático dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o presidente Emmanuel Macron não poupou críticas à Rússia, denunciando "comentários barrocos e ameaçadores".

"É ridículo", afirmou o chefe de Estado ao ser questionado por jornalistas. "Nada disso faz sentido. Mas é uma manipulação de informação que faz parte do arsenal de guerra que é utilizado hoje pela Rússia", reiterou.