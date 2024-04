Macron inaugura Centro Aquático Olímpico, maior obra construída para Paris 2024

As provas de natação dos Jogos Paris 2024 serão realizadas na Arena La Défense, em Nanterre, na zona oeste, onde serão construídas duas piscinas temporárias e que, ao final da competição, serão instaladas em outras duas cidades do departamento de Seine-Saint-Denis: Sevran e Bagnolet.

A "Vila dos Atletas", inaugurada no fim de fevereiro, também fica no mesmo subúrbio, ao norte da capital.

Cerimônia de abertura

O presidente Macron reafirmou nesta quinta-feira que a França estará pronta para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 planejada para acontecer no rio Sena. Porém, sem dar detalhes, deixou claro que existiam "soluções alternativas"."Estamos preparando vários cenários. Se uma ameaça se concretizar ou considerarmos que as circunstâncias exijam, temos cenários alternativos", afirmou o presidente. "Mas o cenário preferido, aquele que assumimos e que queremos, é obviamente o que foi planejado com os organizadores", completou.

A cerimônia de abertura terá início às 19h30 do dia 26 de julho, com um desfile de barcos por seis quilômetros no rio Sena, entre a Ponte de Austerlitz e a Ponte de Iéna. "Estaremos prontos", prometeu Macron, admitindo que a França "infelizmente está sob ameaça terrorista há vários anos".

Após o ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico em Moscou, em 22 de março, as autoridades francesas elevaram o nível de alerta para "urgência máxima". O alerta havia sido reduzido, em janeiro, para a categoria 2, que indica "segurança reforçada" e é a penúltima de três níveis.