Otan celebra 75 anos em um contexto de crise com a Rússia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) celebra o seu 75º aniversário nesta quinta-feira (4) em um contexto de tensões crescentes com a Rússia e com dois novos membros: Suécia e Finlândia. Qual é a história da aliança militar mais poderosa do planeta e quais são os seus principais desafios atualmente?

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

Os ministros das Relações Exteriores dos 32 países da Otan estão reunidos nesta quinta-feira em Bruxelas para comemorar os 75 anos da aliança militar.