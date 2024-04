Adolescentes franceses são vítimas de violência em grupo na saída das escolas

Entrevistados depois do incidente, os professores do colégio se defenderam, alegando que ficam totalmente impotentes diante dessas intrigas de ódio e assédio que acontecem no mundo virtual das redes sociais ao qual não têm acesso.

Especialistas dizem que esse fenômeno de "chamados para vinganças em grupo", muitas vezes alimentados por perfis fake criados nas redes só para difamar as vítimas, têm crescido. Os suicídios de alunos vítimas de assédio também aumentaram. Por mais que se fale do assunto, estudos mostram que 80% dos pais franceses não sabem o que os filhos menores fazem nas redes sociais. É uma arena sem moderação de adultos.

Na França, os menores de 15 anos não têm, em princípio, o direito de criar um perfil nas redes sociais desde a aprovação de uma lei votada em julho de 2023 sobre a maioria digital, cujo objetivo é lutar contra o assédio online. Mas a criação de perfis falsos mostra que tem algo errado na aplicação dessa legislação, seja no controle executado pelas próprias redes, seja na fiscalização do governo.

Médicos temem transtornos por vício de adolescentes nas redes sociais

Os médicos franceses andam preocupadíssimos com o vício de crianças e adolescentes nas redes sociais e os problemas decorrentes dessa exposição. Ansiedade, fobia escolar e queda de aprendizagem estão entre os transtornos que já se manifestam nesta geração. Ao mesmo tempo, as crianças francesas ganham celulares cada vez mais cedo, às vezes aos 8 anos, principalmente os francesinhos que vão sozinhos para a escola.

Depois, na adolescência fica complicado controlar o uso do celular e o jovem se construiu vendo conteúdos inadequados, que levam a comportamentos que os pais sequer imaginam. Muitos pais se sentem despreparados para conversar com os filhos sobre as redes porque sabem que a meninada é mais esperta com as novas tecnologias. Essa perda de influência dos adultos sobre situações que comprometem o desenvolvimento afetivo e psíquico dos adolescentes se torna um problema sério para as sociedades, advertem os médicos.