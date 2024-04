Conselho de Direitos Humanos da ONU exige suspensão da venda de armas a Israel

O texto ainda "condena o uso de armas explosivas de amplo alcance por Israel em áreas povoadas de Gaza" e o uso de inteligência artificial "para auxiliar na tomada de decisões militares que poderiam contribuir para crimes internacionais".

A referência à noção de genocídio, contudo, foi retirada de diversas passagens do projeto de resolução. O texto, no entanto, continua a se referir a genocídio ao "expressar a sua profunda preocupação com relatos de graves violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional, incluindo possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade", face à "determinação do Tribunal Internacional de Justiça de que existe um risco plausível de genocídio."

A guerra foi desencadeada pelo ataque do movimento islâmico palestino em 7 de outubro no sul de Israel, que resultou na morte de 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais.

A operação militar levada a cabo por Israel em Gaza em retaliação deixou mais de 33 mil mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

O documento do Conselho de Direitos Humanos da ONU ainda exige que Israel "acabe com a sua ocupação" do território palestino, em curso desde 1967, incluindo Jerusalém Oriental. Exige, também, que Israel "levante imediatamente o bloqueio à Faixa de Gaza e todas as outras formas de punição coletiva".

Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU em Nova York adotou uma resolução apelando a um cessar-fogo, que ainda não teve impacto no terreno.