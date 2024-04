'Arma poderosa': o novo míssil hipersônico testado pela Coreia do Norte

A utilização de combustível sólido elimina a necessidade de reabastecimento antes do lançamento, o que torna sua implantação mais rápida e reduz consequentemente as possibilidades de interceptação.

De acordo com Hong Min, analista sênior do Instituto Sul-Coreano para a Unificação Nacional, a tecnologia poderá comprometer ainda mais a segurança regional. O míssil, "com manobrabilidade melhorada e imprevisível, representa uma séria ameaça à segurança", enquanto arrisca comprometer "a intercepção de mísseis pela Coreia do Sul", disse à AFP.

Pyongyang tem sido sujeita a uma série de sanções desde o seu segundo teste nuclear em 2009, mas continuou, no entanto, a desenvolver os programas nucleares e de armas.

No início de 2024, a Coreia do Norte designou Seul como o seu "principal inimigo", fechou agências dedicadas ao diálogo intercoreano e ameaçou guerra por qualquer violação do seu território "mesmo por 0,001 milímetro". Em março, os EUA e a Coreia do Sul realizaram um dos seus principais exercícios militares conjuntos anuais, provocando a ira de Pyongyang, que acusa sistematicamente os exercícios de serem ensaios para uma invasão.

Na terça-feira, após o lançamento, o ministério da Defesa da Coreia do Sul anunciou que tinha conduzido um exercício aéreo conjunto com Washington e Tóquio, envolvendo um bombardeiro B-52H com capacidade nuclear e caças F-15K.

(Com AFP)