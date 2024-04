Exército israelense admite "erros graves" no ataque contra comboio humanitário que matou sete pessoas em Gaza

Aqueles que os aprovaram "estavam convencidos de que tinham como alvo agentes armados do Hamas, e não funcionários da WCK", indica um comunicado de imprensa do exército, tendo o general Har-Even mencionado uma confusão que levou o comando a pensar que os veículos do comboio "tinham sido apreendidos pelo Hamas".

Dois oficiais envolvidos nesse erro, um coronel da reserva e um comandante da ativa, serão demitidos, de acordo com o relatório do general Har-Even.

Os trabalhadores humanitários - três britânicos, um canadense, um polonês, um australiano e um palestino - foram mortos após supervisionarem o descarregamento de um navio que transportava 300 toneladas de ajuda alimentar de Chipre para um armazém subterrâneo.

Mas enquanto dirigiam para o sul, às 23h09 (horário de Israel, 22h09 em Gaza) do dia 1º de abril, o drone "atingiu um carro e identificou pessoas saindo do veículo e entrando no segundo carro", disse o general Har-Even.

"Eles decidiram atirar, o que vai contra os procedimentos operacionais padrão. Depois atiraram no terceiro carro", continuou o policial. "Eles acreditavam que os veículos eram do Hamas com base em erros de julgamento e categorização operacional", acrescentou.

Falha de Comunicação

"É uma tragédia. É um erro grave pelo qual somos responsáveis", declarou o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense, falando de "um megaevento (...) que não deveria ter acontecido. Vamos garantir que isso nunca aconteça novamente", acrescentou.