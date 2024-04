Nove pessoas são resgatadas em túnel após terremoto em Taiwan; centenas continuam presas em montanhas

As equipes de resgate libertaram nove pessoas bloqueadas em um túnel em Taiwan na sexta-feira (5) e ainda procuram cerca de dez pessoas desaparecidas, após o maior terremoto que atingiu a ilha em 25 anos. Centenas continuam presas em montanhas.

O número de vítimas do terremoto de magnitude 7,4 ocorrido na quarta-feira permanece em dez mortos e mais de mil feridos, segundo as autoridades, enquanto os serviços de emergência tiveram de entregar alimentos de helicóptero a muitos moradores isolados.

As autoridades locais anunciaram na sexta-feira que encontraram duas vítimas sem "nenhum sinal de vida" na região montanhosa de Hualien, no leste da ilha, perto do epicentro do terremoto, mas precisam realizar verificações antes de adicioná-las ao balanço.