Ativista ambiental sueca Greta Thunberg é presa durante protesto climático na Holanda

Carregando bandeiras marcadas com XR e cartazes com os dizeres "Parem os subsídios aos combustíveis agora!" e "O planeta está morrendo!", os manifestantes foram então detidos em um tenso impasse com a polícia, que havia montado um bloqueio na estrada.

Alguns manifestantes, incluindo Greta Thunberg, encontraram outra rota e conseguiram bloquear uma estrada principal perto da rodovia.

A ativista sueca havia se juntado ao grupo no início da manifestação e estava cantando quando os manifestantes foram impedidos de avançar pela polícia.

"Estado de emergência global"

"É importante nos manifestarmos hoje porque estamos vivendo em um estado de emergência global", disse ela antes de ser presa quando a polícia bloqueou os manifestantes.

"Devemos fazer tudo o que pudermos para evitar a crise e salvar vidas humanas", disse ela. Perguntada se estava preocupada com a ação da polícia e com uma possível prisão, ela respondeu: "Por que eu deveria estar?"