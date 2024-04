Brasil: Krenak promete valorizar quase 200 dialetos indígenas ao tomar posse como 'imortal' na ABL

O fato é inédito. O escritor, poeta e ativista Ailton Krenak foi empossado na Academia Brasileira de Letras (ABL) na noite de sexta-feira (5), tornando-se o primeiro indígena a se tornar "imortal" na mais importante instituição linguística e literária do país.

Usando um cocar indígena na testa, Krenak, 70, brincou sobre seu "novo traje distinto", o bom e velho "fardão da Academia", um terno verde-escuro com bordados dourados usado durante as cerimônias oficiais pelos membros dessa venerável instituição fundada em 1897, seguindo o modelo da Academia Francesa.

Na cerimônia de posse no Rio de Janeiro, o protocolo outrora rígido foi embelezado com canções nativas e uma apresentação de dançarinos com cocares de penas.