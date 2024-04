Cinema: Personagens brasileiros são destaque na comédia românica americana "Música"

"Música" é dirigido por Rudy Mancuso, que tem mãe brasileira e pai italiano. Além de dirigir o filme, ele interpreta o personagem principal e contracena com Camila Mendes, que também é filha de brasileiros. A atriz, que nasceu no estado americano da Virgínia, ficou conhecida do público por seu papel na série adolescente "Riverdale".

"Estávamos muito surpresos e confusos do porquê não há mais luz sobre a cultura brasileira nas produções mainstream", questiona o diretor.

Filme autobiográfico

O filme é autobiográfico e Camila conta que ao receber o roteiro ficou intrigada sobre como seria o processo para transformar em imagens toda a sensibilidade sonora presente na mente de Rudy. Mas logo após o primeiro encontro com o diretor, ela não teve dúvidas sobre a genialidade do projeto. "Não só preciso atuar nisso, como preciso produzir esse filme, porque eu me sinto tão inspirada por esse material, contando uma história brasileiro-americana", relembra Camila.

"Ela precisava ser a vizinha brasileiro-americana cheia de confiança em si mesma, uma antítese do Rudy, que é um personagem cheio de inseguranças. E a Camila satisfez todas essas coisas e muito mais", diz Rudy Mancuso sobre o perfil da atriz que faz seu par romântico no filme e é sua namorada na vida real.

"Eu me apaixonei pelo cinema através da música e depois comecei a produzir alguns vídeos. Sempre fantasiei, um dia, contar uma versão completa da minha história", conta Rudy, que compartilhava informações sobre sua condição neurológica nas redes sociais. E como uma paixão leva a outra, foi durante a produção do longa que ele se apaixonou por Camila, que também é co-produtora do projeto.