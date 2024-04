Irmã de refém cujo corpo foi recuperado pelo Exército de Israel em Gaza acusa governo de "covarde"

O exército israelense anunciou no sábado (6) que recuperou durante a noite o corpo de um refém em Khan Younes, no sul da Faixa de Gaza, morto no cativeiro. No momento da invasão do Hamas a cidades no sul de Israel, em 7 de outubro passado, o refém Elad Katzir tinha 47 anos. Ele foi capturado no Kibutz Nir Oz e, de acordo com relatórios de inteligência israelense, "morreu em cativeiro que era mantido pela organização terrorista Jihad Islâmica", disse um comunicado do exército.

A mãe do refém morto, Hanna, que também havia sido sequestrada foi libertada em 24 de novembro, como parte da única trégua em seis meses de guerra entre Israel e o Hamas. Seu pai, Avraham, foi morto no dia do ataque do movimento islâmico palestino ao kibutz.

O corpo de Elad Katzir foi repatriado para Israel, onde foi formalmente identificado, disse o exército, que expressou as suas "mais profundas condolências à família". "Nossa missão é localizar e trazer os reféns para casa", acrescenta o comunicado militar.