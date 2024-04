Mostra de cinema em Madri homenageia José Mojica Marins, o Zé do Caixão

"Quando o nosso filme ficou pronto, a gente mandou para o festival É Tudo Verdade, no ano 2000, dirigido pelo Amir Labaki. Ele estava no cinema há décadas e ficou muito impressionado porque com nosso documentário mostrava cenas do Mojica, das histórias que ele contava antes dos anos 1960, antes do Zé do Caixão. Ele tinha filmado dezenas de curtas-metragens (...) As pessoas não acreditavam muito no Mojica, que ele tinha feito tantos filmes - 40 longas. Ao ver o documentário, ele viu cenas disso", explica o codiretor.

Finotti comenta que esse era o principal propósito do documentário: revelar ao público a carreira de Mojica e contribuir para que a sua obra ocupasse o lugar que lhe é devido. A ideia era "mostrar que o cara era digno de respeito, era um cineasta e não um 'verme', como ele disse que se sentia no Brasil".

Reconhecimento no exterior

A meta foi alcançada, segundo Finotti, por uma soma de fatores. "Além da biografia e do documentário, nos anos 1990, oito fitas VHS dele foram lançadas no mercado americano com o nome Coffin Joe. Ele passou a ser analisado por críticos do exterior, tanto da Europa como dos Estados Unidos, que nunca o haviam visto, e ficaram de cara. Até críticos e cineastas japoneses ficaram muito impressionados com o Mojica e ele passou a ser respeitado no mundo todo", conta.

Foi também uma somatória de diferentes circunstâncias que permitiram a Finotti estar em Madri para apresentar "Maldito - O estranho mundo de José Mojica Marins" na abertura de uma mostra dedicada ao criador do Zé do Caixão.

"Eu fiquei feliz de saber que a Embaixada [do Brasil em Madri] já tinha o projeto de fazer uma mostra do Zé do Caixão e, por acaso, eu sou o correspondente europeu da Folha de S.Paulo e estou morando em Madri. Quando eu cheguei, há um ano e meio, conheci a Embaixada e o pessoal que faz essa mostra percebeu que eu era o biógrafo do Zé do Caixão. Foi uma coincidência incrível e estou muito feliz por estar aqui", celebra o jornalista.