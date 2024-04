No Haiti, edifícios culturais e patrimônio histórico são alvo de ataques de gangues

A Unesco condenou nesta semana os ataques a escolas e instituições educacionais e culturais no Haiti, à medida que os ataques de gangues se intensificam em Porto Príncipe. Vários bairros da capital haitiana estão sob o controle dos criminosos.

Na última quarta-feira (3), gangues armadas invadiram a Biblioteca Nacional do Haiti em Porto Príncipe, em mais uma ilustração da espiral de violência que assola o país caribenho. Após alguns dias de relativa calma, os criminosos retomaram seus ataques em vários distritos, depois de terem saqueado duas universidades na semana passada. Essas ações violentas foram condenadas pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

"Praticamente todas as escolas estão fechadas e as mais simbólicas, como a Escola Nacional de Artes e a École Normale Supérieure (ENS), que forma professores, foram atacadas, acho que deliberadamente, para chamar a atenção do público, mas acima de tudo dos atores internacionais", adverte Khadim Sylla, coordenador de educação da Unesco para o Haiti.