Nos 30 anos do genocídio de Ruanda, Macron reconhece que França 'poderia ter impedido massacre'

De acordo com o Palácio do Eliseu, o presidente francês Emmanuel Macron acredita que "a França, que poderia ter impedido o genocídio [ruandês] com seus aliados ocidentais e africanos, não quis fazê-lo". O chefe de Estado faz a declaração em um vídeo a ser transmitido neste fim de semana para marcar o 30º aniversário do genocídio em Ruanda, neste domingo, 7 de abril.

Ruanda se prepara para celebrar durante 100 dias o 30º aniversário do genocídio de 1994 perpetrado contra os tutsis e alguns hutus que se opuseram ao massacre. Os assassinatos começaram em 7 de abril de 1994 e mataram entre 800.000 e um milhão de pessoas.

O presidente francês, que já reconheceu a "responsabilidade" de seu país pelo genocídio em 2021, falará neste domingo (7) "em um vídeo que será publicado em suas redes sociais", acrescentou uma fonte do Palácio do Eliseu.