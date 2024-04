Novas revelações sobre uso de Inteligência Artificial contra palestinos em Gaza choca ONU

De acordo com esses meios de comunicação independentes, que se baseiam em seis "oficiais da inteligência israelense", o programa "desempenhou um papel central" durante as primeiras semanas do bombardeio israelense na Faixa de Gaza.

De acordo com eles, os militares "trataram o resultado da máquina de inteligência artificial 'como se fosse uma decisão humana [sobre os alvos a serem abatidos]'".