Após pressão, exército de Israel se retira do sul da Faixa de Gaza no 7° mês de guerra

"Hoje, a 98ª divisão de comandos do exército israelense concluiu sua missão em Khan Younis. A divisão deixou a Faixa de Gaza (...) para se preparar para futuras operações", disse o exército em um comunicado enviado à agência AFP.

De acordo com a mídia israelense, todas as tropas deixaram o sul da Faixa de Gaza. De acordo com um oficial militar citado na mídia, "a 98ª Divisão desmantelou as brigadas do Hamas em Khan Younis e matou "milhares" de seus combatentes. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer."

Mas, de acordo com um porta-voz da Casa Branca, essa retirada provavelmente corresponde a um período de "descanso" para as tropas.

Em 7 de outubro, comandos do Hamas infiltrados em Gaza realizaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, resultando na morte de 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com um relatório da AFP baseado em números oficiais. Mais de 250 pessoas foram sequestradas e 129 ainda estão presas em Gaza, e 34 das quais morreram, de acordo com autoridades israelenses.

Em retaliação, Israel prometeu destruir o Hamas e lançou intensos bombardeios no território palestino antes de uma ofensiva terrestre que permitiu que seus soldados avançassem de norte a sul da pequena faixa de terra com cerca de 40 km de comprimento e 10 km de largura, sitiada pelo exército desde 9 de outubro.

Retorno de pessoas deslocadas

Localizada a 3 km ao sul de Rafah e transformada em um campo de ruínas pelos bombardeios israelenses, a cidade de Khan Younis, a maior do sul do território, foi durante meses o epicentro da batalha entre soldados israelenses e combatentes do Hamas.