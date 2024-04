Crise entre Quito e Cidade do México: diplomatas mexicanos deixam o Equador

O presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador denunciou uma "violação flagrante do direito internacional e da soberania do México" e disse que pretendia levar o caso à Corte Internacional de Justiça.

Glas, 54, foi transferido no sábado para uma prisão de alta segurança em Guayaquil (sudoeste do Equador), de acordo com fontes do governo.

Imagens publicadas na mídia local mostraram o chefe da missão diplomática mexicana, Roberto Canseco, gritando "isso é um ultraje" enquanto corria atrás dos veículos que saíam da embaixada. Houve uma debandada, durante a qual Canseco caiu no chão.

"Isso é totalmente fora do comum, estou muito preocupado que eles possam matar Jorge Glas", disse Canseco a uma estação de televisão local, ainda tremendo.

"Ilegal"

Na sexta-feira, o México concedeu asilo a Jorge Glas, que está refugiado em sua embaixada em Quito desde 17 de dezembro e é alvo de um mandado de prisão por suposta corrupção.