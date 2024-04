Furioso, bilionário Elon Musk, dono do ex-Twitter, exige renúncia de Alexandre de Moraes da Corte Suprema do Brasil

"Provavelmente perderemos todas as nossas receitas no Brasil e teremos que fechar nossos escritórios lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro", insistiu ele.

Uma figura polêmica, tirânica para alguns e defensora fervorosa da democracia para outros, Alexandre de Moraes é um dos onze membros da Suprema Corte brasileira. Ele também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Luta contra a desinformação

Liderando a luta contra a desinformação no Brasil, nos últimos anos ele ordenou o bloqueio das contas de figuras influentes nas redes sociais, a maioria delas apoiadores do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro (2019-2022).

Bolsonaro foi declarado inelegível em junho de 2023 pelo TSE, presidido por Alexandre de Moraes, por disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ele também é alvo de uma investigação por "tentativa de golpe de Estado" após sua derrota eleitoral nas mãos do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro de 2022.

Logo após os primeiros ataques do patrão da Tesla ao juiz, no sábado, Jorge Messias, advogado-geral da União, responsável por defender os interesses do governo Lula, pediu "regulamentação urgente das redes sociais".