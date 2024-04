Pesquisadora lança livro sobre branquitude em três países: Brasil, África do Sul e Moçambique

"O Brasil ultimamente tem sido um pouco mais crítico e aguerrido em relação à questão antirracista", destacou, mas a pesquisadora também apresentou semelhanças nos três países em se tratando dos desafios em torno do assunto.

No caso sul-africano, os resquícios do Apartheid (regime de segregação racial que vigorou no país por 46 anos) ainda são notáveis no dia a dia. Por exemplo, ao chegar em determinados restaurantes é possível perceber que os clientes são predominantemente de uma só raça, ou ficam separados por grupos, mas sem que isso hoje seja algo imposto delo Estado.

"Tem a mesa dos indianos, a dos 'blacks' (pretos), a dos 'whites' (brancos). Espaços em que ainda essa divisão acontece", destacou Paola, que viveu em Joanesburgo, onde estudantes relatam que professores ainda os fazem falar inglês com sotaque mais britânico possível, dependendo da escola onde estudam. A alegação é que, assim, terão mais respeito, melhores empregos e condições de vida.

Em Moçambique, as disputas raciais não estão necessariamente presentes no dia a dia. "É uma população quase que exclusivamente negra, mas há uma espécie de respeito/endeusamento da pessoa branca que é um pouco preocupante. Até hoje, há pessoas que ainda veem as pessoas brancas nesse lugar 'nós somos diferentes, você merece mais respeito, você merece ser bem recebido'. E eu vejo também pessoas brancas lá se valendo disso", apontou.

Para analisar os impactos da branquitude e colonialidade nos currículos de escolas públicas de Maputo, Joanesburgo e São Paulo, a brasileira entrevistou 13 professores de várias raças dessas três cidades, que trabalham da educação infantil ao ensino médio. Na obra, ela aponta 31 categorias de análise crítica à branquitude e as colonialidades, como, por exemplo, a "hipervisibilidade branca", o que acaba sendo visto nos currículos escolares. "Se você olhar para os exemplos dados, as ilustrações às vezes dos livros", citou.

Ela destaca que já houve avanços em se tratando de livros, que no passado só traziam bonequinhos brancos em suas páginas. Mas mesmo que essa discussão dos livros já tenha acontecido de maneira bem forte nos três países, professores relataram que o jeito de ensinar os faz reproduzir aulas que tiveram quando estudavam. Com isso, acabam se posicionando de um jeito muito eurocêntrico. Professores nos três países entrevistados por Paola afirmaram que a maior parte do que ensinam ainda segue esta linha.