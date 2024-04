Prefeitura de Paris constrói reservatório gigante para evitar poluição e garantir provas no rio Sena

"Esta obra é extremamente simbólica e impressionante pela sua dimensão. É uma catedral subterrânea que nós construímos em Paris, mas ela faz parte de um plano mais amplo de melhoria da qualidade da água do Sena", explica Antoine Guillou, responsável da prefeitura de Paris pelo saneamento.

"Quando tivermos grandes episódios de chuva, nós poderemos estocar neste reservatório uma grande quantidade de água, em vez de despejá-la no Sena", continua. "É uma obra grandiosa para a renovação da rede de saneamento de Paris e para a melhoria da qualidade da água do Sena para os Jogos Olímpicos, mas, principalmente, para os parisienses e todos os visitantes de Paris, a partir de 2025, porque nós teremos locais para banho no Sena durante o verão, o que será evidentemente uma grande mudança, já que faz 100 anos que não acolhemos os Jogos em Paris, mas também faz 100 anos que o banho é proibido", completa.

A descontaminação do Sena é um projeto antigo do governo francês e da prefeitura de Paris. Mais de € 1,5 bilhão (o equivalente a cerca de R$ 8 bilhões) já foram investidos em projetos para permitir que os parisienses nadem em suas águas. Até o presidente Emmanuel Macron e a prefeita Anne Hidalgo prometeram mergulhar no rio. E o que motiva tais promessas são os esforços que vêm sendo feitos para evitar que a poluição chegue ao rio.

Riscos

Todos os anos, centenas de toneladas de lixo são retiradas do Sena e dois milhões de metros cúbicos de águas usadas e domésticas são despejados no seu leito. O principal risco para os nadadores, segundo especialistas, seria contrair gastroenterites ou doenças de pele. Apesar dos esforços, as análises realizadas de 2015 a 2023, informadas pela prefeitura de Paris, mostraram grandes variações, com picos de concentração de bactérias indicadoras de contaminação fecal.

Um cenário que levou a triatleta portuguesa Maria Tomé a evitar o treino de reconhecimento da prova, no evento-teste realizado no Sena, no ano passado. "Será que está apropriado para consumo? Será que se pode mesmo entrar ali? Ninguém quis correr o risco de entrar e engolir a água", disse ela em entrevista à RFI. "Se a água não estiver em condições não vão realizar a prova, mas acho que deveriam pensar em soluções porque o triatlon é uma modalidade olímpica, o duatlon não", observa.