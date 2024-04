Ruanda inicia comemorações do 30º aniversário do genocídio dos tutsis

Líderes e autoridades estrangeiras participam da comemoração, incluindo o ex-presidente americano Bill Clinton, que estava na Casa Branca na época e reconheceu a inação diante dos assassinatos como o maior fracasso de sua administração.

A França enviou à cerimônia o ministro das Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, e o secretário de Estado para os territórios ultramarinos, nascido em Ruanda, Hervé Berville. Ele foi evacuado do país africano em 1994, logo nos primeiros dias do genocídio.

A violência começou no dia seguinte ao ataque que matou o presidente Juvénal Habyarimana, da etnia hutu, após meses de uma virulenta campanha de propaganda contra os tutsis. Durante três meses, o exército, as milícias Interahamwe, mas também cidadãos comuns, massacraram essa minoria, a quem chamavam de "inyenzi" ("baratas" em kinyarwanda). Oponentes hutus que não haviam concordado em participar do genocídio também foram assassinados.

Reconciliação incompleta e fugitivos da Justiça

Há 30 anos, Ruanda vem trabalhando para a reconciliação, principalmente com a criação, em 2002, de tribunais comunitários conhecidos como "gacaca", onde as vítimas podiam ouvir as "confissões" dos criminosos.

A Justiça também desempenhou um papel importante, mas, de acordo com o governo de Ruanda, centenas de pessoas suspeitas de envolvimento no genocídio continuam foragidas, especialmente em países vizinhos, como a República Democrática do Congo e Uganda.