Após invasão de embaixada, México vai denunciar Equador à Corte Internacional de Justiça

O diplomata, que tentou impedir a invasão, enfatizou a necessidade de "punir" o ocorrido. Assim, "desencorajamos que no futuro essas ações sejam tomadas", disse. Bárcena destacou que o México não pedirá aos diplomatas equatorianos que deixem o país e garantirá a segurança de sua embaixada, onde, do lado de fora, se reuniram dezenas de manifestantes.

O grupo de 18 pessoas, entre diplomatas e seus familiares, chegou em um voo comercial ao meio-dia após ser acompanhado ao aeroporto que serve Quito pelos embaixadores da Alemanha, Panamá, Cuba e Honduras.

O México fechou indefinidamente sua embaixada e estabeleceu uma plataforma eletrônica para atender os cerca de 1.600 mexicanos e 30 empresas presentes no Equador. Bárcena também disse que os dois países estabeleceram uma "pausa" nas conversas sobre comércio internacional.

O México e o Equador negociaram um tratado de livre comércio como condição para que o país sul-americano possa ingressar na Aliança do Pacífico, bloco formado pela Colômbia, Chile e Peru, e assim ter acesso ao mercado asiático. No entanto, Quito mantém negociações diretas com a China e outros países do continente.

O que aconteceu?

Na noite de sexta-feira, um grupo de policiais equatorianos invadiu a embaixada mexicana em Quito para capturar Glas, acusado de corrupção e refugiado desde dezembro, alegando perseguição política.