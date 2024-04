Eclipse total afeta comportamento dos animais e aquece turismo na América do Norte

A coroa solar, a camada externa da atmosfera do Sol, torna-se especialmente visível durante um eclipse e é onde ocorrem as explosões solares. E os pesquisadores estão particularmente entusiasmados com o fato de o Sol estar perto do auge de sua atividade, que funciona em ciclos de 11 anos, o que pode contribuir para as análises.

Aves podem migrar mais

Os eclipses causam comportamentos surpreendentes nos animais: girafas foram vistas, por exemplo, galopando, enquanto galos começam a cantar em episódios passados. Além da alteração na luminosidade, o fenômeno também provoca a queda nas temperaturas e uma diminuição momentânea nos ventos, aos quais os animais são sensíveis.

Andrew Farnsworth, pesquisador do Laboratório de Ornitologia da Universidade Cornell, estuda o efeito do fenômeno celeste nas aves. Ele explica que durante o eclipse anterior nos Estados Unidos, em agosto de 2017, os pesquisadores observaram "uma queda no número de animais voadores".

Este ano, pesquisadores apontam que aves poderão migrar mais devido ao fenômeno celeste. Estes estudos são "importantes para compreender a forma como os animais percebem o mundo", sublinha o especialista.

Eclipse é tema de festivais e casamentos coletivos

Além do interesse científico, o eclipse virou motivo para festivais e festas de observação ao longo dos territórios onde o fenômeno pode ser observado.